МВФ констатирует рекордное замедление мировой экономики из-за торговых конфликтов

Новая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала о стагнации мировой экономики, на которую негативное влияние оказывают торговые конфликты.

«Глобальная экономика в настоящее время находится в состоянии замедленного роста <...> Неопределенность в торговых отношениях является важным фактором этого замедления», – цитирует 8 октября заявление возглавившей неделю назад МВФ Георгиевой The Wall Street Journal.

По ее словам, в текущем году темпы роста будут на самом низком уровне с начала десятилетия. К концу 2020-го, как полагают экономисты, мировая торговля прекратит свой рост, потеряв почти 700 миллиардов долларов, или 0,8% мирового ВВП. В качестве примера сдерживающих развитие торговых споров она привела отношения США и Китая. Георгиева уверена, что путь выхода из кризиса в сотрудничестве и «улучшении неторговых аспектов».

В МВФ напомнили, что еще два года назад мировая экономика была на подъеме, а рост наблюдался в 75% государств.





Она уверена, что странам мира необходимо больше средств вкладывать в технологии, в частности стимулировать рост электронной торговли.

Ранее сообщалось, что мировые биржи закрылись крупнейшим падением за последние месяцы из-за торговой войны Китая и США.