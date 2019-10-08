Пикап сошелся с большегрузом на «Магистральной» – погибли трое. А у Колтушей встретились грузовики

Три серьезные аварии произошли за несколько часов днем 8 октября во Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из них унесла жизни трех человек, в других были пострадавшие.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:30 на 250-м километре автодороги «Магистральная» (Северное полукольцо) 48-летний водитель грузовика Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi. На фото с места ДТП видно, что самосвал вытолкал пикап в кювет.

В результате аварии в «Митсубиши» погибли трое мужчин. Грузовик от удара развернуло, и он частично перегородил проезжую часть. На месте организовано реверсивное движение, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».





Еще об одном ДТП сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, в районе Колтушей столкнулись грузовик и контейнеровоз. Первый в результате съехал с дороги, а у второго серьезно повреждена кабина. Есть пострадавшие, пишут очевидцы.

Информация о ДТП уточняется.

А несколькими часами ранее в деревне Новая Пустошь столкнулись две легковушки: «Фольксваген» и «Дэу». Предварительно сообщалось о троих пострадавших.