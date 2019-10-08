Водный маршрут от Петербурга до Новгорода получил ещё одну остановку

Водный маршрут «Старая Ладога – Великий Новгород» получил новую остановку: причал для пассажирских теплоходов появился в старинном новгородском селе Грузино, что на реке Волхов. Доплыть из Санкт-Петербурга до конечного пункта, Великого Новгорода, можно будет, как ожидается, в следующем году.

Как сообщили 8 октября «Фонтанке» в управлении по транспорту Ленинградской области, строительство пристани в Грузино заняло около двух месяцев и велось в рамках инвестиционного проекта, реализуемого регионом с 2017 года. Длина причала составляет почти 90 метров, к нему смогут швартоваться четырёхпалубные суда вместимостью до 300 пассажиров. Первые теплоходы он будет готов принять уже в следующий навигационный сезон.

В самом Великом Новгороде ведётся проектирование причала, который расположится на реке Волхов напротив кремля. Возводить его начнут в следующем году.

Ленинградская область с 2017 года реализует инвестиционный проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Соглашение, подписанное в 2018 году между главой региона Александром Дрозденко и компанией ООО «Конт», предусматривает вложение 1 миллиарда рублей в развитие причальной инфраструктуры. Уже построены пристани в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, в Дубровке на берегу Невы и в Киришах.

Фото: Управление по транспорту Ленинградской области



