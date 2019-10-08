Житель Хабаровского края получил срок за несделанный ремонт. Проблемы с проводкой убили его семью

Перегрузка электросети стала причиной пожара в Хабаровском крае, в котором погибли женщина и трое детей. Невольным виновником признали выжившего сожителя, подключившего к розетке лишнее.

Как сообщает Следственный комитет РФ 8 октября, 45-летнего жителя посёлка Маяк суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности. Установлено, что в ночь на 31 января он подключил к единственной на весь дом розетке два обогревателя, хотя электросеть и так работала на износ.

Проводка перегрелась и воспламенилась, в деревянном доме начался пожар. Как уточняет агентство «Хабаровский край сегодня», мужчина проснулся, когда огонь разгорелся и на него упало перекрытие. Он получил ожоги, но успел выскочить на улицу и позвать на помощь. Его сожительница и трое детей, младшему из которых не исполнилось и года, не спаслись.

Суд назначил полтора года в колонии поселении.



