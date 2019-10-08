Россия и Турция согласовали взаиморасчёты в национальных валютах

Соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах подписали Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции. Об этом сообщили в пресс-службе российского минфина 8 октября.

Документ ставит своей целью увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в финансовых отношениях Москвы и Анкары, а также создание необходимой инфраструктуры.

В соглашении стороны также намерены расширить прием российских карт «Мир» в Турции. Также оговаривается, что турецкие банки и компании будут подключаться к российскому аналогу SWIFT от Банка России. Москва и Анкара также обязались в дальнейшем открывать и поддерживать прямые корреспондентские счета коммерческих банков для развития трансграничных расчетов.

Накануне курс турецкой лиры упал после обещания президента США Дональда Трампа «уничтожить экономику Турции», если Анкара позволит себе какие-либо действия, выходящие за «рамки дозволенного».



