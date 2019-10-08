Водитель опрокинул самосвал, засмотревшись, как петербургских дачников в Никольском отрезают от дороги

Петербургских дачников в Никольском (Тосненский район Ленинградской области) заблокировали за незаконные съезды к дороге. От региональной трассы Ульяновка — Отрадное отрезают дома жителей садоводства «Сокол-1», расположенного в городе Никольское.

Как сообщили «Фонтанке» 8 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, дорожники перекапывают 32 нелегально построенных съезда к дачным участкам – весь день работы выполняет техника Тосненского ДРСУ по предписанию ГКУ «Ленавтодор».

Дело в том, что самовольно построенные съезды небезопасны. Владельцы участков полностью засыпали водоотводную канаву, из-за чего дорога начала разрушаться: грунтовые воды пропитали основание и серьёзно ослабили его. Администрация Никольского и дачники неоднократно получали предписания от дорожников с требованием получить технические условия у «Ленавтодора» и сделать съезды безопасными, но игнорировали их.

В ходе работ произошло ДТП, не связанное с ними напрямую. Водитель одного из проезжавших мимо грузовиков так увлекся созерцанием экскаватора, что забыл вовремя затормозить перед идущим впереди автомобилем. В результате тяжёлому грузовику пришлось съехать в кювет, где он лёг набок. Водитель не пострадал. Сейчас дорожники помогают поднять на колёса гружённый глиной «Вольво».





Региональная трасса Ульяновка – Отрадное позволяет транспорту напрямую попадать из Тосненского района в Кировский без заезда в Санкт-Петербург, интенсивность движения по ней составляет свыше 10 тысяч машин в сутки. Незаконные съезды разрушают конструктив трассы и служат источником угрозы для автомобилистов: часто машина при выезде на дорогу сразу же попадает на полосу встречного движения, отмечают в комитете.