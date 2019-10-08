Одобрение власти россиянами впало в «застой» и полгода никуда не движется

Отношение россиян к основным институтам власти застыло на отметках полугодовой давности. Об этом говорят свежие цифры «Левада-центра», опубликованные во вторник, 8 октября, на сайте социологической службы.

По итогам сентября, каждый второй россиянин (49%) уверен, что «дела идут в правильном направлении». 41% респондентов уверены, что «страна движется по неверному пути». 68% граждан одобряют деятельность президента Владимира Путина. 31% граждан одобрить успехи главы государства не могут. Работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 35% респондентов против 64%, которые не видят позитива в его стараниях.

Остаются практически неизменными начиная с весны и показатели отношения россиян в целом к правительству (43% одобряют, 55% – нет), к своему губернатору (63% одобряют, 34% – нет) и к Госдуме (37% одобряют, 60% – нет).

Рекордным по позитиву для всех вышеупомянутых институтов власти в России остаётся 2014 год, когда в состав РФ был включен полуостров Крым.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.



