Лукашенко назвал кризис на Донбассе «конфликтом России и Украины». В Кремле открестились от происходящего

Москву необходимо рассматривать как участника конфликта на Донбассе, считает лидер союзной республики Александр Лукашенко. В Кремле же с такой оценкой не согласились и в очередной раз опровергли участие РФ в украинском кризисе.

«И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны», – цитирует 8 октября заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, судьба противостояния на востоке Украины в руках Киева и Москвы. При этом белорусский лидер призвал не игнорировать руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Но главное, чтобы стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», – резюмировал Лукашенко во время выступления на проходящем в Белоруссии форуме «Минский диалог».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг, что Россия – это часть кризиса. «Конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», – цитирует Пескова газета «Коммерсант».



