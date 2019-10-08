Лукашенко назвал кризис на Донбассе «конфликтом России и Украины». В Кремле открестились от происходящего
Москву необходимо рассматривать как участника конфликта на Донбассе, считает лидер союзной республики Александр Лукашенко. В Кремле же с такой оценкой не согласились и в очередной раз опровергли участие РФ в украинском кризисе.
«И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны», – цитирует 8 октября заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».
По его словам, судьба противостояния на востоке Украины в руках Киева и Москвы. При этом белорусский лидер призвал не игнорировать руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
«Но главное, чтобы стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», – резюмировал Лукашенко во время выступления на проходящем в Белоруссии форуме «Минский диалог».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг, что Россия – это часть кризиса. «Конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», – цитирует Пескова газета «Коммерсант».
Справка:
Вооруженный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и силовиками официального Киева продолжается с весны 2014 года. Президент Владимир Зеленский считает, что проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях и принятие закона об особом статусе Донбасса возможно только при условии перехода под контроль Киева границ непризнанных республик. Подписанная Украиной «формула Штайнмайера» предполагает введение «временного» особого статуса для Донбасса в день проведения выборов и «постоянного» в случае признания выборов международными институтами. При этом Россия дала право жителям непризнанных ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной процедуре.