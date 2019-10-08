Мосгорсуд решил не возвращать в прокуратуру дело «Седьмой студии»
Московский городской суд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, частично удовлетворив апелляцию обвинения. Об этом 8 октября сообщает «Коммерсантъ».
В сентябре прокуратура направила апелляцию на решение Мещанского суда Москвы. Там решили вернуть дело прокурору из-за «неустранимых» противоречий в обвинительном заключении. Тогда же фигурантам дела отменили меру пресечения, что вызвало «недоумение» у стороны обвинения. Дело заново рассмотрит Мещанский суд.
Ранее Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судили руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.