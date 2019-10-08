Мосгорсуд решил не возвращать в прокуратуру дело «Седьмой студии»

Московский городской суд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, частично удовлетворив апелляцию обвинения. Об этом 8 октября сообщает «Коммерсантъ».

В сентябре прокуратура направила апелляцию на решение Мещанского суда Москвы. Там решили вернуть дело прокурору из-за «неустранимых» противоречий в обвинительном заключении. Тогда же фигурантам дела отменили меру пресечения, что вызвало «недоумение» у стороны обвинения. Дело заново рассмотрит Мещанский суд.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».



