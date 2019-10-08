Для спасения Павлика требуется дорогое лекарство

Паша родился с тяжелейшим пороком сердца. Ему сделали две операции и предстоит ещё одна. Однако у малыша диагностировали лёгочную гипертензию, при которой хирургическое вмешательство невозможно. Чтобы стабилизировать давление в лёгких, Павлику назначили дорогое лекарство. Но многодетной семье оно не по карману.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на лекарственный препарат.

Павел Первушов, 1 год 10 месяцев.

Врождённый порок сердца, гипоплазия левых отделов сердца, лёгочная гипертензия.

Требуется курсовое лечение лекарственным препаратом «Траклир». Стоимость 290 000 руб.

Павел появился на свет в 2017 году. Он стал третьим ребёнком в семье. Но ещё во время беременности врачи диагностировали порок сердца – гипоплазию левых отделов сердца.

«В заключении врач написала: верхушка сердца сформирована правым желудочком, фиброэластоз эндокарда. В Интернете было всё однозначно: исход летальный. Мой мир рухнул в этот момент», – вспоминает мама Паши.

Родился малыш под присмотром врачей. На третьи сутки ему сделали первую операцию, в восемь месяцев – вторую. Но, как оказалось, проблемы с сердцем – это не единственное испытание для Павлика. При обследовании у малыша выявили гипоплазию мозолистого тела головного мозга. Это редкое заболевание, которое сложно поддается лечению. Оно приводит к снижению коммуникативных навыков, сопровождается нарушением зрения, кроме этого проявляется мышечная гипотония и снижается мышечный тонус. По словам мамы, именно это заболевание влияет на развитие сына.

Но и это не всё. Павлу предстоит ещё одна операция на сердце – операция Фонтена. Однако при последнем обследовании врачи диагностировали у мальчика лёгочную гипертензию. При этом заболевании давление в лёгочной артерии многократно превышает норму: из-за постоянной нехватки кислорода любые физические нагрузки становятся невозможными, каждое движение вызывает сильнейшую одышку, усталость, посинение рук, губ, отёки, боли в сердце. У здорового человека давление в лёгочной артерии не более 23 мм рт. ст., а у Паши оно 80. При таком давлении операция невозможна.

Чтобы понизить давление в лёгочной артерии и уменьшить нагрузку на сердце, малышу назначили препарат «Траклир». Мама Павлика обратилась в минздрав Брянской области. Вопрос находится на рассмотрении. Но даже в случае положительного решения препарат выдадут только в январе 2020 года, а приём необходимо начинать уже сейчас. Без поддерживающих препаратов состояние Паши будет постепенно ухудшаться, и операция может уже не понадобиться – при отсутствии лекарств начнётся кислородное голодание органов, что может привести к летальному исходу.

Купить препарат за свой счёт многодетная семья не может себе позволить – курс стоит 290 тысяч рублей. Поэтому родители Павлика обращаются за помощью к неравнодушным людям.

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С медицинскими документами, отчётом о сборе средств, контактной и другой информацией можно ознакомиться на странице Павла на сайте БФ «Наташа».