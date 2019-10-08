Суд отменил 2,5 года участнику «Нового величия» Ребровскому. Об этом просила прокуратура, но не без умысла

Московский городской суд отменил приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».

Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Иван Сустин. По его словам, 8 октября Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение. В содержании Ребровского под стражей было отказано. Активиста освободили в зале суда.

Отменить решение Люблинского райсуда прокуратура попросила после того, как признававший вину в участии в экстремистском сообществе «Новое величие» Ребровский изменил свои показания. Он заявил, что оговорил себя под давлением, а радикальную деятельность сообщества придумал следователь.

Признание вины и сотрудничество были условиями его досудебного соглашения и особого порядка, которое позволяет на треть сократить максимальное наказание. Прокуратура настаивала, что в колонию Ребровский должен отправиться на четыре года. Суд назначил 2,5 года, после чего осуждённый нарушил досудебное соглашение.



