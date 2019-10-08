Суд отменил 2,5 года участнику «Нового величия» Ребровскому. Об этом просила прокуратура, но не без умысла
Московский городской суд отменил приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».
Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Иван Сустин. По его словам, 8 октября Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение. В содержании Ребровского под стражей было отказано. Активиста освободили в зале суда.
Отменить решение Люблинского райсуда прокуратура попросила после того, как признававший вину в участии в экстремистском сообществе «Новое величие» Ребровский изменил свои показания. Он заявил, что оговорил себя под давлением, а радикальную деятельность сообщества придумал следователь.
Признание вины и сотрудничество были условиями его досудебного соглашения и особого порядка, которое позволяет на треть сократить максимальное наказание. Прокуратура настаивала, что в колонию Ребровский должен отправиться на четыре года. Суд назначил 2,5 года, после чего осуждённый нарушил досудебное соглашение.
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.