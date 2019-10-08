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08.10.2019 16:07
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Блогера-миллионника из Петербурга наказывает полиция Самары, а местный депутат требует извинений

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube

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Популярного блогера Гусейна Гасанова, зарегистрированного в Петербурге, и его товарищей привлекают к ответственности правоохранительные органы Самары. Полиция не называет имён нарушителей, но фамилия Гасанова звучит как в местных, так и в федеральных СМИ.

Ночью 6 октября, около 4 часов, самарцев разбудила колонна машин, шумно ехавшая по Волжскому проспекту с нарушениями ПДД. Видеозаписи появились в Интернете. Местные жители в соцсетях высказывали недовольство визитом «большого гостя из Москвы». По их словам, машины громко сигналили, подрезали друг друга, вылетали на встречную полосу, у некоторых работали проблесковые маячки.


Эти видео заметили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Самарской области «в ходе ежедневного мониторинга Интернета». После этого полицейские посмотрели записи камер наружного наблюдения АПК «Безопасный город» и ЦАФАП ГУ по Самарской области и на основании всего увиденного возбудили дела об административных правонарушениях, сообщается 8 октября на сайте самарского главка.

Кроме того, по данным СМИ, разобраться в ситуации поручил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Какие-то заезжие гости устраивают акции демонстративные, наплевательски относятся к закону. Они провоцируют молодых людей на правонарушения», – цитирует слова губернатора ТАСС.

В ходе разыскных мероприятий, продолжает главк, выяснилось, что колона из 11 автомобилей сопровождала Mercedes-Benz G63 (красный «Гелендваген»), которым, по предварительной информации, управлял собственник – мужчина 1994 года рождения, зарегистрированный в Санкт-Петербурге (это, по даным СМИ, и был Гасанов). В его действиях нашли нарушения пунктов 2.1.2 и 22.8 ПДД РФ – перевозка пассажиров вне кабины и не пристегнутых ремнями безопасности. Ему направлена повестка с обязательством о явке в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

Уже задержаны и привлечены к административной ответственности четверо жителей Самарской области, сопровождавшие «Мерседес»:

  • мужчина 1999 года рождения, управлявший ВАЗ-2109, оштрафован на 1500 рублей за два нарушения правил перевозки людей;
  • мужчина 1994 года рождения, управлявший «Нивой», получил три штрафа – 500, 800 и 1000 рублей – также за нарушение правил перевозки, неиспользование ремней безопасности и за отсутствие страховки ОСАГО;
  • на мужчину 1999 года рождения на БМВ наложены аналогичные штрафы;
  • мужчина 1994 года рождения на «Тойоте» отделался штрафов в 5000 рублей за выезд на встречную полосу.

«Остальные участники инцидента обязаны явкой в подразделение ГИБДД Управления МВД России по Самаре для составления административных материалов. Мероприятия по привлечению к административной ответственности нарушителей ПДД продолжаются», – отмечается в сообщении ГУ регионального МВД.


Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», в соцсетях появилась запись визита Гасанова в одно из заведений Самары. Оператор запечатлел конфликт между охранником заведения и блогером, который обиделся на то, что ему пришлось проходить фейс-контроль, а затем оскорбил секьюрити в нецензурной форме.

Депутат Ленинского района Самары Андрей Седогин 7 октября выпустил видеообращение к Гусейну Гасанову, потребовав от него извинений за своё поведение. Депутат вспомнил неприятный инцидент с концертом Димы Билана на дне города в Самаре и подчеркнул, что «певец нашел в себе силы признать свою вину», подарив городу «бесплатный концерт, детскую площадку и медицинское оборудование».

YouTube-блогер Гусейн Гасанов, снимающий короткие видео, имеет более 11 миллионов подписчиков в Instagram и более 1 миллиона в YouTube. Его популярность резко возросла после розыгрыша «Мерседеса», который он проводил в Instagram весной этого года, правда, многие посчитали розыгрыш постановкой.

 

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