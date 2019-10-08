Неизвестный водитель поломал пожилого велосипедиста на Ораниенбаумском и скрылся

Велосипедист серьезно пострадал под колесами автомобиля в Петродворцовом районе Петербурга днем 8 октября. Водителя разыскивают.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14:00 у дома 49, корпус 1, по Ораниенбаумскому проспекту, в сторону КАД. По предварительным данным, неустановленный водитель, двигаясь от Ломоносова в направлении кольцевой, сбил неизвестного велосипедиста лет 60 на вид.

В результате аварии велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает второго участника ДТП, по факту произошедшего ведется проверка.



