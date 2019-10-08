Флагманский авиаперевозчик Грузии требует от России 25 млн долларов из-за запрета полетов

Компания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд в отношении российских властей, так как запрет на полеты в кавказскую республику якобы нанес авиаперевозчику финансовый ущерб и нарушил права потребителей.

«Формальной причиной запрета стала претензия российского Министерства транспорта в связи с тем, что «Джорджиан Эйрвейс» якобы задолжала 800 000 долларов российской аэронавигации, а также, как утверждалось, якобы российское министерство не удовлетворяет программа авиационной безопасности компании. Мы со всей ответственностью заявляем, что «Джорджиан Эйрвейс» не имеет ни цента долга перед навигацией <...> Что касается авиационной безопасности, то «Джорджиан Эйрвейс» оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда, ни в одной стране мира, не было проблем», – цитирует 8 октября заявление гендиректора компании Романа Бокерии Общественное телевидение Грузии.

По его словам, решение российского минтранса якобы было «незаконным». Грузинский перевозчик понес убытки, а также были нарушены права пассажиров, считает Бокерия.

Ранее компания Georgian Airways указала, что после решения российской стороны перевозчик потерял примерно 25 миллионов долларов. Во вторник, 8 октября, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что авиасообщение с Грузией восстановят «в самое ближайшее время».



