Флагманский авиаперевозчик Грузии требует от России 25 млн долларов из-за запрета полетов
Компания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд в отношении российских властей, так как запрет на полеты в кавказскую республику якобы нанес авиаперевозчику финансовый ущерб и нарушил права потребителей.
«Формальной причиной запрета стала претензия российского Министерства транспорта в связи с тем, что «Джорджиан Эйрвейс» якобы задолжала 800 000 долларов российской аэронавигации, а также, как утверждалось, якобы российское министерство не удовлетворяет программа авиационной безопасности компании. Мы со всей ответственностью заявляем, что «Джорджиан Эйрвейс» не имеет ни цента долга перед навигацией <...> Что касается авиационной безопасности, то «Джорджиан Эйрвейс» оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда, ни в одной стране мира, не было проблем», – цитирует 8 октября заявление гендиректора компании Романа Бокерии Общественное телевидение Грузии.
По его словам, решение российского минтранса якобы было «незаконным». Грузинский перевозчик понес убытки, а также были нарушены права пассажиров, считает Бокерия.
Ранее компания Georgian Airways указала, что после решения российской стороны перевозчик потерял примерно 25 миллионов долларов. Во вторник, 8 октября, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что авиасообщение с Грузией восстановят «в самое ближайшее время».
Справка:
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства о запрете полетов связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.