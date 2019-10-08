Битва аэропортов. За счет чего Хельсинки обходит Петербург

Два аэропорта — две реконструкции. Одна — в планах, другая — в процессе. «Фонтанка» узнала, как финны распределили 1 миллиард евро, чтобы соблазнить транзитного пассажира, и чем их аэропорт мечты отличается от Пулково.

проект нового терминала аэропорта Хельинки/Finavia

Петербургский аэропорт «Пулково» и аэропорт Вантаа финской столицы сопоставимы по обороту: рубеж в 18 миллионов пассажиров российская воздушная гавань преодолела по результатам 2018 года, в то время как в Хельсинки планку взяли в декабре 2017 года. Дальнейшие планы также во многом сходны, но россияне оптимистичнее: в Пулково заявляли, что планируют принять 25 миллионов пассажиров в 2023 году, а финны хотят достигнуть этой цифры только в 2025-м. Финны ждут в 2035 году 30 миллионов пассажиров, а мы рассчитываем на 35 миллионов, но в 2039-м. У кого ожидания в большей степени совпадут с действительностью — делаем ставки. И подглядываем, какие козыри заготовили соседи.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково», о планах на второй этап реконструкции говорят аккуратно. Она необходима, потому что прошлогодние 18 миллионов пассажиров — практически предел возможностей аэропорта, при том что за январь – август нынешнего года через Пулково уже прошло на 8,6% человек больше, чем за аналогичный период 2018-го. По примерным прикидкам, второй этап реконструкции обойдется в полмиллиарда евро, и это будет самый экономный из возможных вариантов: не будет отдельного терминала для лоукостеров (ни нового, ни реконструкции Пулково-2), просто расширят центральный терминал за счет пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также новых ротонд с телетрапами, увеличат число выходов на посадку, закупят оборудование и расширят багажную систему. Вкупе со строительством дополнительных рулежных дорожек все это в конечном итоге должно увеличить пропускную способность аэропорта в два раза.





Но задача (и финансирование) могут быть скорректированы в случае, если аэропорту дадут статус «открытого неба»: в идеале – разрешат перевозчикам летать из него в другие государства, минуя страны регистрации авиакомпаний. Правда, даже если лоукостеры в Петербурге появятся, им могут не одобрить маршруты в те города, куда летают российские перевозчики — из соображений их защиты.

В Хельсинки на реконструкцию выделяют ровно вдвое больше — миллиард евро. Что же входит в эту сумму?

Фото: проект реконструкции аэропорта Хельсинки/Finavia

Если просто перечислять основные параметры, то это расширение терминала более чем на 100 тысяч квадратных метров, удвоение числа пассажирских трапов, пропускной способности для багажа, обновление площадки для стоянки самолетов. Многое уже было сделано: расширены первый терминал, зал багажа трансферных пассажиров и граница паспортного контроля, построены новые гейты и расширены старые во втором терминале.

Сейчас аэропорт финской столицы превратился в большую стройку. В 2021 году для него будет возведен новый зал прибытия и отправлений. В 2022-м будет увеличено число гейтов.

Фото: проект реконструкции аэропорта Хельсинки/Finavia

Пока реконструкция идет, во входной зоне аэропорта Вантаа к середине дня неизбежно становится тесно: здесь установлены десятки автоматов самообслуживания для регистрации на рейсы, размещен ряд других служб, включая обмен валюты, да и прохождение проверки безопасности вкупе со сканированием багажа приводит к очередям. Именно эту зону предстоит расширять.

Будущий зал, который планируется построить в 2021 году, должен стать не только комфортной заменой, но и архитектурным шедевром, способным впечатлять туристов и вызывать желание сюда вернуться. Во-первых, он будет большим: в компании – операторе финских аэропортов Finavia его размеры сравнивают с двумя футбольными полями, размещенными друг над другом (зал будет двухэтажным).

Во-вторых, он будет красивым: им занимается то же архитектурное бюро, что спроектировало новую Центральную библиотеку Oodi, – ALA Architects. Они даже будут похожи по дизайну: волнообразная архитектура, предпочтение дерева и даже включение элементов живой природы — все это поможет прочувствовать особенность стиля Финляндии с первых шагов по этой земле (пусть даже транзитных).

В-третьих, новое пространство будет высокотехнологичным: в Finavia «Фонтанке» рассказали, что аэропорт планируется оснастить устройствами для паспортного контроля, которые начнут считывать лица пассажиров еще до того, как они подходят к турникетам: таким образом, сократится время на поиск и люди станут проходить быстрее. Правда, это коснется только тех пассажиров, которые могут пройти контроль по документам граждан Евросоюза. Россиян по-прежнему будут обслуживать живые сотрудники.

Еще один план — в аэропорту Вантаа уже строится крупнейшая в Финляндии гостиница на 700 номеров (для сравнения: на борту парома «Принцесса Анастасия» – 834 каюты, но их размеры, конечно, гораздо меньше). И это при том, что уже сейчас в аэропортовом городе есть и другие гостиницы для бизнес-пассажиров, а бэкпэкеры могут переночевать в капсулах прямо в зоне Шенгена. Вопрос актуальный, поскольку трансферные пассажиры составляют 36% от общего числа проходящих через Вантаа.

Кстати, в Пулково капсульный отель в прошлом году тоже появился, правда, рейтинг на международном сайте системы бронирования Booking.com у него пока пониже: 6,5 против 7,7 у коллег в Вантаа. Но и спрос на такие услуги отстает: трансферный пассажиропоток Пулково составляет всего 3 – 5 процентов от общего числа — и тут гигантское пространство для роста.

капсульный отель в аэропорту Пулково Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Наконец, финны предлагают разные варианты проведения досуга внутри аэропорта: для пассажиров нешенгенской зоны недавно был открыт новый бизнес-зал ожидания с изысканной кухней и видом на взлетно-посадочную полосу, тематическое кафе, основанное на тематике муми-троллей, пиццерия Джейми Оливера и большое фойе с «бесконечными» мягкими диванами и круговой проекцией видов природы. Различные финские пейзажи были отсняты во все четыре времени года и теперь сменяют друг друга — а внизу на стене указывается, какой природной достопримечательностью пассажиры любуются в данный момент. Для особо активных тут же на стене есть виртуальный водопад, реагирующий на движения рук — водой можно «плескаться».

Кстати, о природе. Еще один козырь для пиара хельсинкского аэропорта – его запредельная экологичность: 100% необходимой для его работы электроэнергии поступают из возобновляемых источников (ее обеспечивает ветро-солнечная электростанция на крыше), а транспортные средства заправляются дизельным топливом из возобновляемых источников, изготовленным из отходов и остатков. 74% посадок имеют статус «зеленых». И для европейского уха эти данные не пустой звук.

Фото: проект реконструкции аэропорта Хельсинки/Finavia

Ну и, конечно, финны развивают транзитный туризм за счет привлекательности для азиатов: китайские авиакомпании в Хельсинки предоставляют своим пассажирам stopover (право остановки в городе при транзите через него) на срок до пяти дней. А в 2020 году аэропорт Хельсинки откроет новое направление — в южнокорейский город Пусан (в 2019 году уже были открыты пять новых направлений – Чэнду, Саппоро, Цзинань, а также на другом направлении – в Лос-Анджелес и Пунта-Кана). И это при том, что сейчас половина пассажиров в Вантаа — граждане Финляндии, а значит, большую часть дохода приносит «свой» же турист (53% вылетов из Хельсинки совершают пассажиры-отдыхающие, причем посещение родственников и друзей не входит в это число).

Интересно, что Хельсинки с Петербургом роднит то, что оба они не принимают один из самых популярных лоукостеров – ирландскую Ryanair. Монстр бюджетных перевозок на днях анонсировал новый рейс своей «дочки» из Лаппеенранты, который точно порадует российских транзитных туристов: почти от самой российской границы теперь можно будет летать прямиком и дешево в Вену (правда, только летом). Но в Хельсинки Ryanair не летает: в Finavia не хотят ставить лоукостеры в привилегированные условия относительно других авиакомпаний, назначая разные цены.

Впрочем, в аэропорт Вантаа и так летают несколько компаний, ради которых туда во многом и ездят российские туристы. Например, активно развивающийся норвежский бюджетник Norwegian. Его рейсы теперь можно встретить даже на перелетах внутри, скажем, Аргентины. Что уж говорить про его ценность для туризма в северные страны Европы. Меж тем именно Norwegian в Хельсинки обслуживает 15% туристов (его обходит только национальный перевозчик Finnair с 62%). Кроме того, в Хельсинки из «дешевых» перевозчиков летают Air Baltic и EasyJet.

Петербург ответил запуском бюджетника Wizz Air на направлении в Лондон и обратно: слетать туда можно с начала октября. Правда, наличием британской визы может похвастаться не так много петербуржцев. С китайцами мы тоже дружим, но сезонно: так, китайская Lucky Air связала Петербург с Куньмином только с 12 июня по 25 октября. Впрочем, это капля в море среди других китайских городов, куда летали перевозчики этим летом.

В Пулково крупнейшие российские авиакомпании оставляют за собой 64,5% совокупно: по итогам 2018 года эту долю поделили меж собой «Россия» (на нее приходится примерно 30%), «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». На долю иностранных перевозчиков Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, airBaltic и Finnair пришлось 6,7% пассажиров. Из международных направлений чаще всего летали на курорты — в Анталью и Ларнаку, крупные европейские хабы — во Франкфурт-на-Майне и Париж, а также в Минск (возможно, в этом высока заслуга «Белавиа» как бюджетного транзитного перевозчика).

обслуживание в аэропорту Пулково Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ

Интересно, что Париж у россиян популярен настолько, что в него же чаще всего летают и те пассажиры, которые для этого сначала вылетают из Петербурга в Хельсинки. По исследованиям финской стороны, французская столица занимает вторую строчку по популярности у пассажиров, следующих из России, – между Нью-Йорком и Токио.

За российского туриста в Finavia борются, хотя мы составляем всего лишь 3,6% пассажиров в Вантаа. У аэропорта Хельсинки есть даже официальная страница в социальной сети «ВКонтакте», где пользователям отвечают на русском языке и рассказывают «лайфхаки». Например, про бесплатный проезд на пригородной электричке до аэропорта в течение 80 минут после прибытия в Хельсинки или Тиккурилу на «Аллегро» (а также в обратном направлении, если билет был куплен через сайт финских железных дорог). Или про недорогие камеры хранения, которыми можно пользоваться на срок хоть до семи дней. И про бесплатную питьевую воду. Недавно здесь даже сняли мини-сериал про российских путешественников, в котором на примере героев рассказывают про детали пользования сервисами аэропорта. Проходит русификацию и сам аэропорт – в нем указатели дублируются на русском. В общем, сохранение Финляндией высокого уровня транзитного трафика в Россию, подскочившего в 2018 году (скорее всего, в связи с проведением чемпионата мира по футболу), – результат большой проделанной работы.

Получится ли у Пулково не отстать от соседа, большой вопрос. Возможно, помогут электронные визы, по которым в Россию уже начинают ехать первые гости. Но россияне могут продолжить пользоваться своим аэропортом и по вынужденным причинам. Например, если путешествие через Финляндию окончательно перестанет быть выгодным за счет разницы курсов валют и усложнившегося порядка выдачи шенгенских виз. Или просто потому, что в условиях постоянной нехватки времени тратить даже половину дня на крюк через другую страну уже нет возможности.

Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»