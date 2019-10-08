Финскую пару судят за масштабную подделку картин. Наброски Пикассо и Матисса распечатывали на принтере

Пара из Финляндии выдавала за подлинники распечатанные на принтере наброски, якобы подписанные художниками Пабло Пикассо, Анри Матиссом и Марком Шагалом.

Как сообщает Yle, в уездном суде Северного Саво 8 октября началось рассмотрение масштабного дела о фальсификации произведений искусства, в которой обвиняют семейную пару из Куопио. Супруги в 2016 — 2017 годах продавали поддельные картины всемирно известных художников через выставки, организованные, в том числе, Ново-Валаамским монастырем и другими религиозными организациями по всей стране.

Наброски знаменитых живописцев пара просто распечатывала на струйном принтере. Так им удалось обмануть по меньшей мере 17 частных лиц. Ассоциация защиты авторских прав Kuvasto ry требует от обвиняемых 75 000 евро компенсации.

Супругов обвиняют в более чем 30 преступлениях, среди которых — подделка более 20 произведений искусства и мошенничество. Прокурор требует для подсудимых наказание в полтора года тюремного заключения. Пара свою вину отрицает.



