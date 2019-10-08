Петербуржцы с ночи ждут вылета на турецкий курорт. Ужинать они будут всё ещё в Пулково

Вылет чартера «России» в Анталью перенесён по технической необходимости. Пассажиры с ночи наблюдают за тем, как последовательно сдвигают время их вылета: вместо завтрака на средиземноморском побережье их ждёт талонный ужин в Пулково.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в аэропорт они прибыли с хорошим запасом – в половине третьего ночи 8 октября. Самолёт должен был взлететь через три часа, но пассажиров уже предупредили, что их путешествие в Анталью начнётся в полдень. Поторопившихся увезли ночевать в гостиницу, к назначенному времени вернули.

«Сказали, что отправление будет в час, потом отложили уже на три часа дня. Теперь говорят, что в шесть вечера. Талоны на питание дали, но что на них в аэропорту купишь?..», – рассказывает читатель.

В авиакомпании «Россия» кратко уточнили, что задержка вызвана техническими причинами.





По словам пассажиров, они предвкушают бархатный сезон в зоне вылета и наблюдают за «Боингом-747», который, как предполагается, должен забрать их к морю. Активных работ рядом с самолётом не видят.