«Парню не повезло – ноги переломало». Daewoo и Volkswagen не поделили дорогу в Новой Пустоши

Серьезная авария произошла днем 8 октября во Всеволожском районе Ленинградской области. В столкновении легковушек, по предварительным данным, пострадали трое.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в деревне Новая Пустошь Колтушского сельского поселения столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Volkswagen. «Нексия» – «в хлам», пишет участник группы Серёга.

По предварительной информации, в результате аварии три человека получили травмы средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД. Информация о ДТП уточняется.





Со слов очевидцев, сильно досталось водителю «Дэу». Люди пытались отодвинуть спинку сиденья машины, поскольку ему было трудно дышать, рассказывает Марина. «Парню не повезло – ноги в хлам переломало, я так понял, там ещё две женщины с грудным ребёнком, сказали, вроде все в порядке», – добавляет Серёга.