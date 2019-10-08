Instagram отказывается от «подписок» ради приватности. Функцию использовали для сталкинга и мошенничества

Вкладка Following (в российской локализации «подписки»), которая позволяла увидеть лайки, комментарии и подписки других пользователей, исчезнет из социальной сети до конца недели.

«Instagram удаляет свою функцию «подписки», которая больше известна как инструмент для сталкинга, чем инструмент для изучения новых аккаунтов», – цитирует 8 октября заявление компании издание TechCrunch.

В Instagram заметили, что функцией постоянно пользуется лишь небольшое число людей, при этом «существует множество историй», как мошенники следили за своими жертвами через функционал соцсети. Кроме того, излишняя прозрачность, по данным СМИ, положила конец многим отношениям пользователей.

Любителям сплетен вкладка также пришлась по душе, так как «показывала, что делают знаменитости, – иногда это указывало на их новые отношения, как личные, так и профессиональные».

У некоторых пользователей функция уже исчезла. В Instagram подтвердили, что начали удалять вкладку, и окончательно она исчезнет к концу недели.



