Израйлиту амнистировали капитал. Прокуратура отказалась от главного доказательства в деле предпринимателя

Смольнинский суд Петербурга 8 октября начал по существу рассматривать уголовное дело предпринимателя Валерия Израйлита. Прокурор заявил, что исключит из списка доказательств специальную налоговую декларацию, раскрывшую истинные доходы обвиняемого.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в начале заседания представитель прокуратуры уточнил, что спецдекларация была «излишне включена в обвинительное заключение» и ссылаться на нее при рассмотрении уголовного дела не будут.

Валерий Израйлит вину не признал. Он считает возбуждение незаконным и требует прекращения дела, с последующими извинениями прокурора.





Израйлит возглавлял компанию «Усть-Луга», управляющую одноименным торговым портом. По версии обвинения, он причинил ущерб крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов, «Транснефти», на 3,4 млрд рублей, мошеннически похитил более 200 млн рублей, легализовал преступные доходы и совершил незаконные валютные операции.

Основным доказательством в деле Израйлита являлась спецдекларация, поданная летом 2016 года в ФНС в рамках федерального закона «О добровольном декларировании активов и счетов в банках». Таким образом бизнесмен присоединился к кампании по амнистии капитала. Он составил полный список заграничных имущества и счетов. Через год в ФНС пришли сотрудники ФСБ и изъяли декларацию, хотя ФЗ признает размещенные в ней сведения налоговой тайной, и никакие государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к ним.