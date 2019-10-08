«Работаем в кабинете». Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска

Обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова проводят сотрудники Федеральной службы безопасности 8 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

«Работаем в кабинете у Логинова», — сказал представитель ведомства.

Информацию об обысках подтвердили в департаменте информационной политики администрации Красноярска. «Да, это так, сегодня у Владислава Анатольевича был проведен обыск. Это было сегодня в обеденное время», — сказали в департаменте.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что они касаются уголовного дела против замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной. В мэрии агентству также подтвердили факт обыска.





Ранее в октябре чиновницу арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки за незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Помимо нее суд арестовал 49-летнего директора коммерческой фирмы, которая занимается оценкой недвижимости. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение еще одной фигурантки дела — 28-летней жительницы Красноярска.

По версии следствия, чиновница получила 200 тыс. руб. из взятки в размере 450 тыс. Предприниматель рассчитывал, что эти средства обеспечат ему победу в аукционе на право заключения с мэрией Красноярска договора аренды помещения по выгодной для него цене. 250 тыс. разделили между собой посредники чиновницы.