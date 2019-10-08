Латвийская косметика, но не только. На российской границе остановили грузовик с 450 кг наркотиков в тайнике

Полтонны растительного наркотика нашли в топливном баке грузовика в Псковской области. Было это на границе. Фура везла косметику из Латвии, но, как оказалось, не только.

О находке 8 октября сообщает Северо-Западное таможенное управление. На пропускном пункте «Бурачки» российско-латвийской границы остановили фуру, которая везла в Россию косметику. Инспекционно-досмотровый комплекс заметил неладное. Догадки подтвердили оперативники таможни совместно с пограничниками: в топливном баке оказался тайник, а в нем – 46 упаковок спрессованных коричневых плиток.

Экспертиза подтвердила, что водитель вез растительный наркотик. Запрещенный груз потянул на 450 кг. 38-летний иностранный гражданин взят под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.



