«Космический» захват. Смольный снес мебельный склад на Октябрьской набережной

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал незаконные строения, принадлежащие мебельному интернет-магазину «Космос-мебель».

Как рассказали 8 октября в ведомстве, на Октябрьской набережной, вблизи д. 104, корпус 40, лит. А, Е, без договора с городом расположились склад, металлическое сооружение ангарного типа, деревянная постройка и сборная конструкция, используемая под административное здание. Общая площадь составила 8 тысяч кв. м.

ООО «Космос-мебель», которому по договору аренды передан смежный с обследуемым земельный участок, отказалось добровольно освободить захваченную территорию и в итоге поплатилось своим имуществом.





Еще одно складское сооружение ККИ снес на проспекте Непокоренных, дом 63, литера К1. Кроме двух ангаров чиновникам пришлось разобрать металлический забор, металлические ворота и бытовку с навесом. На Бестужевской ул., дом 2, корп. 4, лит. А, Б, В, Д, Е, Ж, ведомство демонтировало бытовки и металлические контейнеры для мусора, установленные без разрешения города. Соседняя территория использовалась для сортировки отходов и была захламлена кирпичными обломками и бытовым мусором.

Предписание покинуть участки пользователи проигнорировали. Предпринимателям грозят штрафы за незаконное размещение элементов благоустройства.