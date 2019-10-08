Американского астронавта наградили российским орденом Мужества после неудачного запуска «Союза»

Президент России Владимир Путин своим указом наградил астронавта НАСА Николаса Хейга государственной наградой.



«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении внештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера», – сообщается 8 октября в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Американец Хейг и россиянин Алексей Овчинин были в составе экипажа ракеты-носителя «Союз-ФГ», который 11 октября 2018 года из-за ЧП не смог достигнуть орбиты МКС. Астронавты спаслись в специальной капсуле. Повторный полет успешно состоялся 14 марта этого года.



