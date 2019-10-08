Студия «Мельница» подала в суд на ростовую куклу. На рынке Лунтиков растет конкуренция

Петербургская студия анимационного кино «Мельница» подала иск на аниматора за использование образа Лунтика – мультипликационного героя с двойными ушами и фиолетовой шерсткой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 октября, «Мельница» обратилась в Приморский райсуд с иском к Ирине Мейстер о компенсации за нарушение исключительных прав.

«Как указывает истец, он является обладателем исключительных прав на персонаж «Лунтик» из анимационного сериала. 19 июля 2018 года на интернет-сайте с доменным именем «праздник-химки.рф» был обнаружен факт направомерного использования объекта интеллектуальной собственности. Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование персонажей из аудиовизуального произведения «Лунтик и его друзья» с ответчиком не заключалось», – уточняет пресс-служба судов.

«Мельница» сочла использование ростовой куклы Лунтика недобросовестной конкуренцией и потребовала компенсацию 10 тысяч рублей.





Ирина Мейстер сообщила «Фонтанке», что об иске она слышит впервые.

«Это наш сайт, – подтвердила Ирина. – Но мне ничего неизвестно о претензиях «Мельницы». Лунтика мы в своих анимационных представлениях не используем».

Тем не менее, на сайте можно заказать Лунтика на детский праздник. Стоимость услуги – 2800 рублей.

Слушание по делу недобросовестных Лунтиков назначено на 27 ноября.