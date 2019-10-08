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Городская премия
08.10.2019 15:54
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Последняя неделя выдвижения номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города и горожан лучше. Читатели «Фонтанки» уже назвали больше 4,6 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 номинациях Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса.

Последняя неделя выдвижения номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ», достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/

После трех недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги.  Называем топ-10 лидеров по состоянию на 7 октября, за неделю до окончания сбора заявок.

Самая ожесточенная борьба развернулась в номинации «Спортклуб и фитнес». Разница в набранных голосах так мала, что выбрать десятку просто невозможно. Так что за неделю до окончания выдвижения мы вынуждены назвать сразу 13 спортивных клубов, каждый из которых имеет реальные шансы выйти в следующий тур.

  • Фитнес Хаус
  • Спортлайф
  • World Class
  • Алекс Фитнес
  • Fitness Family
  • A-fitness
  • Молот
  • Парусный Клуб Zigzag
  • Фитнес 24
  • Happy Fitness
  • Таурас Фитнес
  • Nova Arena Fitness
  • Легенда

В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, однако почти по всем фронтам идет нешуточная борьба, и как будут выглядеть итоговые шорт-листы, заранее угадать невозможно – это может зависеть от каждого голоса. 


Номинация «АЗС»

  • АЗС «Газпромнефть»
  • Shell
  • Neste
  • Лукойл
  • Киришиавтосервис
  • ПТК
  • BP
  • Circle K
  • Татнефть
  • Роснефть

Номинация «Аптека»

  • Озерки
  • Вита
  • Петербургские Аптеки
  • ЛекОптТорг
  • Аптеки Столички
  • Аптека для Бережливых
  • Фиалка
  • Невис
  • Apteka.RU
  • Алоэ

Номинация «Банк»

  • Сбербанк
  • Тинькофф Банк
  • Банк «Санкт-Петербург»
  • Альфа-Банк
  • Райффайзенбанк
  • Банк ВТБ
  • Банк «Открытие»
  • Газпромбанк
  • Рокетбанк
  • Банк Русский Стандарт

Номинация «Высшее учебное заведение»

  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
  • Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС)
  • Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
  • Санкт-Петербургский политехнический университет
  • Высшая школа экономики
  • Петербургский университет путей сообщения
  • Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)
  • Университет промышленных технологий и дизайна
  • Петербургский экономический университет (СПбГЭУ)
  • Горный университет

Номинация «Кондитерские и кофейни»

  • Булочные Ф. Вольчека
  • Буше
  • Аддис
  • Север-Метрополь
  • Цех 85
  • Сеть «ЛюдиЛюбят»
  • Шоколадница
  • Лавка Пекаря
  • Starbucks
  • Теремок

Номинация «Лучший работодатель Петербурга»

  • Setl Group
  • ПАО «Газпром нефть»
  • Fazer
  • ПАО «Газпром»
  • РАНХиГС
  • Марвел 
  • Администрация Санкт-Петербурга
  • Яндекс
  • Вертекс
  • Yota

Номинация «Общественное и культурное пространство»

  • Театр Дождей
  • Севкабель Порт
  • Новая Голландия
  • Молодежный театр на Фонтанке
  • Театр «Суббота»
  • Общественное пространство «Бенуа 1890»
  • Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»
  • Музей современного искусства Эрарта
  • Лофт Проект Этажи
  • Государственный Эрмитаж

Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»

  • МегаФон
  • МТС
  • Tele2
  • Yota
  • Билайн
  • Дом.ru
  • Тинькофф Мобайл
  • Ростелеком
  • SkyNet
  • ОБИТ

Номинация «Супермаркет»

  • Лента
  • О'КЕЙ
  • PRISMA
  • Перекресток
  • ВкусВилл
  • Spar
  • Пятерочка
  • Ашан
  • Лэнд 
  • Карусель

Номинация «Такси и каршеринг»

  • Яндекс.Такси
  • Яндекс.Драйв
  • ТаксовичкоФ
  • Uber
  • Gett
  • Петербургское такси 068
  • Bolt
  • YouDrive
  • Везёт
  • Такси 777

Справка:

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города.

Победители в категории «Признание» будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назовет экспертный совет. Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

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