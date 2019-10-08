Последняя неделя выдвижения номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города и горожан лучше. Читатели «Фонтанки» уже назвали больше 4,6 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 номинациях Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса.

Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ», достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/

После трех недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги. Называем топ-10 лидеров по состоянию на 7 октября, за неделю до окончания сбора заявок.

Самая ожесточенная борьба развернулась в номинации «Спортклуб и фитнес». Разница в набранных голосах так мала, что выбрать десятку просто невозможно. Так что за неделю до окончания выдвижения мы вынуждены назвать сразу 13 спортивных клубов, каждый из которых имеет реальные шансы выйти в следующий тур.

Фитнес Хаус

Спортлайф

World Class

Алекс Фитнес

Fitness Family

A-fitness

Молот

Парусный Клуб Zigzag

Фитнес 24

Happy Fitness

Таурас Фитнес

Nova Arena Fitness

Легенда

В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, однако почти по всем фронтам идет нешуточная борьба, и как будут выглядеть итоговые шорт-листы, заранее угадать невозможно – это может зависеть от каждого голоса.





Номинация «АЗС»

АЗС «Газпромнефть»

Shell

Neste

Лукойл

Киришиавтосервис

ПТК

BP

Circle K

Татнефть

Роснефть

Номинация «Аптека»

Озерки

Вита

Петербургские Аптеки

ЛекОптТорг

Аптеки Столички

Аптека для Бережливых

Фиалка

Невис

Apteka.RU

Алоэ

Номинация «Банк»

Сбербанк

Тинькофф Банк

Банк «Санкт-Петербург»

Альфа-Банк

Райффайзенбанк

Банк ВТБ

Банк «Открытие»

Газпромбанк

Рокетбанк

Банк Русский Стандарт

Номинация «Высшее учебное заведение»

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС)

Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

Санкт-Петербургский политехнический университет

Высшая школа экономики

Петербургский университет путей сообщения

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)

Университет промышленных технологий и дизайна

Петербургский экономический университет (СПбГЭУ)

Горный университет

Номинация «Кондитерские и кофейни»

Булочные Ф. Вольчека

Буше

Аддис

Север-Метрополь

Цех 85

Сеть «ЛюдиЛюбят»

Шоколадница

Лавка Пекаря

Starbucks

Теремок

Номинация «Лучший работодатель Петербурга»

Setl Group

ПАО «Газпром нефть»

Fazer

ПАО «Газпром»

РАНХиГС

Марвел

Администрация Санкт-Петербурга

Яндекс

Вертекс

Yota

Номинация «Общественное и культурное пространство»

Театр Дождей

Севкабель Порт

Новая Голландия

Молодежный театр на Фонтанке

Театр «Суббота»

Общественное пространство «Бенуа 1890»

Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»

Музей современного искусства Эрарта

Лофт Проект Этажи

Государственный Эрмитаж

Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»

МегаФон

МТС

Tele2

Yota

Билайн

Дом.ru

Тинькофф Мобайл

Ростелеком

SkyNet

ОБИТ

Номинация «Супермаркет»

Лента

О'КЕЙ

PRISMA

Перекресток

ВкусВилл

Spar

Пятерочка

Ашан

Лэнд

Карусель

Номинация «Такси и каршеринг»