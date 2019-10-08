Городская премия
Последняя неделя выдвижения номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»
Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города и горожан лучше. Читатели «Фонтанки» уже назвали больше 4,6 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 номинациях Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса.
Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ», достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/
После трех недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги. Называем топ-10 лидеров по состоянию на 7 октября, за неделю до окончания сбора заявок.
Самая ожесточенная борьба развернулась в номинации «Спортклуб и фитнес». Разница в набранных голосах так мала, что выбрать десятку просто невозможно. Так что за неделю до окончания выдвижения мы вынуждены назвать сразу 13 спортивных клубов, каждый из которых имеет реальные шансы выйти в следующий тур.
- Фитнес Хаус
- Спортлайф
- World Class
- Алекс Фитнес
- Fitness Family
- A-fitness
- Молот
- Парусный Клуб Zigzag
- Фитнес 24
- Happy Fitness
- Таурас Фитнес
- Nova Arena Fitness
- Легенда
В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, однако почти по всем фронтам идет нешуточная борьба, и как будут выглядеть итоговые шорт-листы, заранее угадать невозможно – это может зависеть от каждого голоса.
Номинация «АЗС»
- АЗС «Газпромнефть»
- Shell
- Neste
- Лукойл
- Киришиавтосервис
- ПТК
- BP
- Circle K
- Татнефть
- Роснефть
Номинация «Аптека»
- Озерки
- Вита
- Петербургские Аптеки
- ЛекОптТорг
- Аптеки Столички
- Аптека для Бережливых
- Фиалка
- Невис
- Apteka.RU
- Алоэ
Номинация «Банк»
- Сбербанк
- Тинькофф Банк
- Банк «Санкт-Петербург»
- Альфа-Банк
- Райффайзенбанк
- Банк ВТБ
- Банк «Открытие»
- Газпромбанк
- Рокетбанк
- Банк Русский Стандарт
Номинация «Высшее учебное заведение»
- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
- Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС)
- Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
- Санкт-Петербургский политехнический университет
- Высшая школа экономики
- Петербургский университет путей сообщения
- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)
- Университет промышленных технологий и дизайна
- Петербургский экономический университет (СПбГЭУ)
- Горный университет
Номинация «Кондитерские и кофейни»
- Булочные Ф. Вольчека
- Буше
- Аддис
- Север-Метрополь
- Цех 85
- Сеть «ЛюдиЛюбят»
- Шоколадница
- Лавка Пекаря
- Starbucks
- Теремок
Номинация «Лучший работодатель Петербурга»
- Setl Group
- ПАО «Газпром нефть»
- Fazer
- ПАО «Газпром»
- РАНХиГС
- Марвел
- Администрация Санкт-Петербурга
- Яндекс
- Вертекс
- Yota
Номинация «Общественное и культурное пространство»
- Театр Дождей
- Севкабель Порт
- Новая Голландия
- Молодежный театр на Фонтанке
- Театр «Суббота»
- Общественное пространство «Бенуа 1890»
- Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»
- Музей современного искусства Эрарта
- Лофт Проект Этажи
- Государственный Эрмитаж
Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»
- МегаФон
- МТС
- Tele2
- Yota
- Билайн
- Дом.ru
- Тинькофф Мобайл
- Ростелеком
- SkyNet
- ОБИТ
Номинация «Супермаркет»
- Лента
- О'КЕЙ
- PRISMA
- Перекресток
- ВкусВилл
- Spar
- Пятерочка
- Ашан
- Лэнд
- Карусель
Номинация «Такси и каршеринг»
- Яндекс.Такси
- Яндекс.Драйв
- ТаксовичкоФ
- Uber
- Gett
- Петербургское такси 068
- Bolt
- YouDrive
- Везёт
- Такси 777
Справка:
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города.
Победители в категории «Признание» будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назовет экспертный совет. Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.