КНР заблокировала мультфильм «Южный парк» после того, как в нём высмеяли китайскую цензуру

Кадр из видео в YouTube на канале South Park Studios

Китайские власти в своей стране запретили показ в интернете американского анимационного сериала «Южный парк» (South Park) и вычистили все упоминания о нём.

Как пишет The Hollywood Reporter, это решение было принято, предположительно, после выхода эпизода Band in China («Группа в Китае») 23 сезона, где идёт речь, в том числе, о китайской цензуре.

По сюжету серии, кинематографисты, снимающие фильм о музыкальной группе, вынуждены соблюдать массу ограничений, чтобы картина могла выйти в прокат в Китае. В частности, нельзя упоминать мультперсонажа Винни-Пуха, отмечает 8 октября «Газета.Ru».





Как добавляет The Guardian, после блокировки создатели мультфильма Трей Паркер и Мэтт Стоун опубликовали шуточное извинение, заявив в своём ироничном стиле: «Мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах».

Мультсериал «Южный Парк» выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года, выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых. В нём высмеиваются недостатки американской культуры и мировые события. На днях South Park отметил юбилей, выпустив 300-й эпизод. Он называется «Shots!!!» («Выстрелы») и посвящён теме прививок и медицины.