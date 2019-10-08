«Не совсем справедливое решение». Минфин выступил против кредитной амнистии

Предложение амнистировать потребкредиты может подорвать доверие к банковской сфере России. В этом уверен министр финансов России Антон Силуанов.

«Это не совсем рыночное, не совсем справедливое решение, поэтому поддержать сейчас это предложение я не могу, иначе банки, которые должны провести такую амнистию, они не смогут расплатиться с другими вкладчиками, которые держат деньги в этих банках», – цитирует 8 октября Силуанова ТАСС.

По его словам, авторы инициативы, скорее всего, считают, что за амнистию должны заплатить сами банки. Однако такое решение лишит их доходов, если власти пойдут на списание долгов по потребкредитам.

Силуанов уверен, что после этого «никто деньги не принесет туда» из-за подрыва доверия ко всей банковской системе.





Министр финансов напомнил, что Центробанк уже ограничивает объемы потребительского кредитования и устанавливает определенные лимиты для банков.

Ранее во фракции «Справедливая Россия» предложили провести кредитную амнистию для некоторых категорий должников. Эта инициатива появилась на фоне данных о том, что восемь миллионов россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам и займам.