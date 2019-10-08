Citroen ворвался на детскую площадку на Сизова. Не помешали даже забор и скамейка

Автомобиль вновь влетел на детскую площадку в Петербурге 8 октября. Это уже второй случай меньше чем за месяц. К счастью, пока без серьезных последствий.

Как сообщает очевидец Иван в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», во дворе дома 14 по проспекту Сизова автомобиль Citroen DS3, заскочив на небольшое ограждение, въехал на площадку для детей. При этом машина снесла стоявшие там скамейку и урну и потеряла передний бампер.

От участников группы тут же посыпались домыслы, что за рулем автомобиля была женщина. «Это пьяные мужики!!!» – написал Ваня в комментариях. Точные обстоятельства пока не известны.

О пострадавших не сообщается.





Похожий случай произошел 20 сентября на Бестужевской улице. Тогда женщина-водитель перепутала педали, заехала на площадку и впечатала коляску в горку. К счастью, в коляске в этот момент никого не было.