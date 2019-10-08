Губернатора Усса от имени МВД предупредили о провокациях и предложили охрану. Обращаться в полицию он не стал

Глава Красноярского края Александр Усс не обращался за дополнительной охраной в правоохранительные органы. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе краевого правительства, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Необходимость охраны якобы вызвана возможными провокациями, о которых Усса предупреждают в письме за подписью начальника главного управления МВД по Красноярскому краю генерал-лейтенанта Александра Речицкого.

«Предлагаю Вам обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой принять решение по обеспечению Вашей безопасности», – сказано в документе.

Фотокопию публикует telegram-канал Baza.





Просить помощи губернатору рекомендуют в связи с возможными провокациями в отношении его самого и его семьи. Письмо датировано 4 июля, за два дня до этого Александр Усс отметился в новостной повестке с цитатой «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть!», обращённой к жителям затопленного Канска.

В правительстве «Интерфаксу» и изданию NGS24.RU уточнили, что Усс в правоохранительные органы не обращался. Подтвердить достоверность письма там не смогли. РБК получили иной ответ: в пресс-службе сообщили, что документ подлинный.

В краевом управлении МВД на вопрос «Фонтанки» заявили, что о рекомендации будто бы генерал-лейтенанта Уссу слышали, информацию уточняют. После получасовой паузы что-либо комментировать отказались.