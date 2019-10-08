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08.10.2019 15:40
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ЖК «Город мастеров» в Калининграде – тихий комфорт-класс

В малоэтажном проекте комфорт-класса "Город мастеров" в Калининграде готовится к вводу в эксплуатацию вторая очередь строительства. Она включает в себя четыре малоэтажных корпуса со скатной кровлей из металлочерепицы, предыдущие шесть корпусов первой очереди уже полностью заселены.

ЖК «Город мастеров» в Калининграде – тихий комфорт-класс

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Над проектом работает петербургский застройщик – компания "Строительный трест", в "копилке" которой множество успешно реализованных проектов в Петербурге и области. Компания пришла в регион в 2008 году и стала одной из немногих строительных компаний, закрепившихся в Калининграде. "Город мастеров" стал уже третьим проектом компании в регионе. При работе над ним "Строительный трест" придерживается своих главных принципов жилье комфорт-класса, никаких студий, четкое соблюдение сроков строительства и высокое качество работ и эксплуатации объекта. Все вместе это создает принципиально новую благоприятную среду и качество жизни.

Сегодня Калининград – перспективный регион, жители других субъектов часто выбирают его для переезда, в том числе и петербуржцы. И современный малоэтажный комплекс "Город мастеров" может стать хорошим выбором для новой комфортной жизни. Комплекс расположился на выезде из города на Московском проспекте, в окружении природы, в экологически благополучном районе. Рядом – Чистый пруд и река Преголя, а также несколько парков. Комплекс сам по себе экологичен – его здания относятся к наиболее энергоэффективному на сегодня классу А++. Это значит, что ресурсы расходуются максимально экономно, а воздействие на природу сведено к минимуму.

Локация комплекса удобна для жителей – за счет близости дорожной развязки Московского проспекта с окружной дорогой отсюда легко выбираться в любом направлении. За 15 минут на машине можно добраться до центра города, а за полчаса – до города-курорта Зеленоградска и Куршской косы на берегу Балтийского моря.

Архитектура комплекса гармонично сочетает классику и современность в единой концепции. Фасады шестиэтажных корпусов оформлены теплыми цветовыми решениями, оригинальность привносят декоративные элементы, а особого европейского шарма добавляют скатные кровли из металлочерепицы. Во дворах "Строительный трест" организовал благоустроенную и комфортную среду. Территория зонирована, чтобы активные игры детей не мешали отдыху взрослых, а особый камерный уют создает оригинальное озеленение и наружное освещение. Для детей здесь оборудованы современные игровые площадки, а также спортивные площадки для игр в футбол и баскетбол. Весь проект реализован по принципу безбарьерной среды – все входные группы находятся на уровне земли, что облегчает доступ маломобильным группам. Для автомобилей отдельно оборудованы парковочные места под навесами, а для любителей покататься на велосипеде проложены велодорожки и организованы велопарковки.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Есть и необходимая социальная инфраструктура – в пешей доступности три детских сада и одно из передовых учебных заведений страны – "школа будущего".

Что касается квартир изнутри, то застройщик предлагает покупателю большое разнообразие планировок – с одной, двумя или тремя комнатами, общей площадью от 40 до 92 метров. Студий в квартирографии "Строительного треста" нет именно потому, что компания ориентируется на семейное проживание и стремится создать в своих комплексах однородную среду. Также в квартирах застекленные лоджии, где можно оборудовать уютное место отдыха с видом на окрестности. Инженерные коммуникации в квартирах скрыты в стяжке пола, что не только увеличивает полезную площадь, но вместе с эргономичными планировками открывает простор для интерьерных решений.

До конца года во второй очереди ЖК «Город мастеров» будет открыт новый шоу-рум, где все желающие смогут посмотреть и «примерить на себя» квартиру площадью 40 кв. м с отделкой из экологичных современных материалов и дизайном в стиле модерн.

Сдача второй очереди «Города мастеров» ожидается до конца этого года, а строительство третьей очереди проекта активно продолжается. Также в 3 квартале текущего года было получено разрешение на строительство четвертой очереди проекта, которая на текущий момент уже находится на нулевом цикле. Полностью завершить строительство жилого комплекса «Строительный трест» планирует в следующем году.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/, наш.дом.рф

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