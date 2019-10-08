В Заневском парке вырубают деревья. Болезнь свалила каштаны и вязы
Деревья вырубают в Заневском парке на углу Гранитной улицы и Малоохтинского проспекта в Петербурге. Вязы, которые растут на этом участке, заболели голландской болезнью, каштаны поразил грибок.
Как 8 октября сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, работы проводит красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»: порубочный билет специалистам выдали ещё в середине августа. 8 октября в парке свалили каштан, две липы и рябину, которая была нездорова. Вязы также подвергнут вычистке – графиоз, называемый «голландской болезнью», буквально иссушивает деревья. В «Охтинке» не смогли оперативно сообщить, сколько ещё растений предстоит вырубить.
По информации читателей «Фонтанки», работы ведутся не первый день. На место старых больших деревьев высаживают новые, однако те, по замечанию горожан, не выглядят выносливыми и практически все «загибаются». По словам местных жителей, от прошлогодних посадок ничего не осталось.
В августе зелёные насаждения вырубали в Новой Голландии: с острова вывезли «старые и больные деревья», чтобы до конца октября высадить новую партию, которая ждёт в «европейских питомниках».