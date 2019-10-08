В Заневском парке вырубают деревья. Болезнь свалила каштаны и вязы

Деревья вырубают в Заневском парке на углу Гранитной улицы и Малоохтинского проспекта в Петербурге. Вязы, которые растут на этом участке, заболели голландской болезнью, каштаны поразил грибок.

Как 8 октября сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, работы проводит красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»: порубочный билет специалистам выдали ещё в середине августа. 8 октября в парке свалили каштан, две липы и рябину, которая была нездорова. Вязы также подвергнут вычистке – графиоз, называемый «голландской болезнью», буквально иссушивает деревья. В «Охтинке» не смогли оперативно сообщить, сколько ещё растений предстоит вырубить.



Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга





По информации читателей «Фонтанки», работы ведутся не первый день. На место старых больших деревьев высаживают новые, однако те, по замечанию горожан, не выглядят выносливыми и практически все «загибаются». По словам местных жителей, от прошлогодних посадок ничего не осталось.

В августе зелёные насаждения вырубали в Новой Голландии: с острова вывезли «старые и больные деревья», чтобы до конца октября высадить новую партию, которая ждёт в «европейских питомниках».