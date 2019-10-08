Александр Калашников вступил в должность директора ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников. Об этом 8 октября сообщается на сайте ведомства.

Информация о новом руководителе уже появилась на сайте ведомства в разделе о руководстве, однако ни биографии, ни даже фотографии нет.

Напомним, 3 октября Владимир Путин подписал указ об отставке предыдущего руководителя, 65-летнего Геннадия Корниенко. В этот же день, по информации «Фонтанки», в секретариат администрации президента поступил указ о назначении нового руководителя ФСИН России, 55-летнего начальника Управления ФСБ по Красноярскому краю генерал-лейтенанта Александра Калашникова. Оба — и предшественник, и преемник служили в КГБ с 80-х годов.

Фото: Александр Калашников/УФСБ по Красноярскому краю





Перед тем, как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, Калашников работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата Лубянки. А до этого был заместителем начальника Управления «М» – структуры, занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ. До этого минимум пять лет работал именно в службе «М».

С 2011 по 2017 год Калашников занимал пост начальника УФСБ по Республике Коми. Звание генерал-лейтенанта присвоено Калашникову летом прошлого года.

О том, что в карьере Александра Калашников есть удивительный этап – служба в «столыпинских» вагонах, вы можете прочитать на 47news.