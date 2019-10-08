Роструд напомнил, что до длинных выходных осталось недолго
Чуть меньше месяца осталось россиянам ждать ближайших длинных выходных: это будут 2, 3 и 4 ноября. Об этом 8 октября напоминают СМИ со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).
4 ноября отмечается День народного единства, и он приходится на понедельник. Поэтому россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно. Однако 1 ноября, в пятницу, сокращённого рабочего дня не будет, поскольку он не предпраздничный. Всего в ноябре будет 10 выходных дней.
Выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в этом году. В следующем, 2020 году, нерабочими будут:
- «зимние каникулы» с 1 по 8 января,
- три дня в феврале (с 22 по 24),
- три дня в марте (с 7 по 9),
- «майские каникулы», разделённые на две части (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая),
- три дня в июне (с 12 по 14),
- 4 ноября.