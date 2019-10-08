МВД не понравились консервы от заключённых. Бывшего главу белгородской колонии объявили в розыск

Следственный комитет по Белгородской области заочно предъявил обвинение в халатности бывшему начальнику исправительной колонии №4 — той самой, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Камнем преткновения стали неправильные консервированные овощи для МВД.

Как сообщает пресс-служба СК 8 октября, администрация ИК-4, не имея нужных производственных мощностей и специалистов, заключила с ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России» 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для МВД России.

Производство консервов осуществлялось в цеху ООО «КонПрок» по договору аренды. При этом руководство колонии получило 80% от суммы авансом, а приготовленные консервы в конечном счёте оказались не по душе полиции, так как требованиям контракта не отвечали. Ущерб составил более 14 миллионов рублей. Овощи так и не были съедены.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению преступления бывшего начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Ему заочно предъявили обвинение по статье о халатности и объявили в розыск.





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