Спасателей-добровольцев в Петербурге теперь можно вызвать через приложение

Мобильное приложение «Спасатель рядом» заработало в полноценном режиме в Петербурге. Также им могут воспользоваться жители Москвы, Новосибирска, Сочи и Челябинска. В 2018 году приложение прошло «обкатку» в тестовом режиме в городе на Неве, сообщает портал «Открытые НКО».

«Спасатель. Рядом» был разработан сотрудниками петербургского «Объединения добровольных спасателей «Экстремум». Приложение позволяет очевидцам или самим пострадавшим с помощью мобильного приложения найти поблизости добровольца, который умеет и готов оказать первую помощь до приезда экстренных служб.

Разработчики проекта отмечают, что пока они только в начале пути, и штат спасателей-добровольцев еще не велик. Их подготовка – одна из главных задач на сегодняшний день. Сейчас в России работают девять учебных центров, где желающие проходят обучение, по окончании которого получают специальные аттестаты.

Приложение «Спасатель. Рядом»» уже установили более 7500 жителей Петербурга. В системе зарегистрировано более 190 спасателей, готовых откликнуться на призывы о помощи. При этом разработчики обращают особое внимание на то, что вызов спасателя не заменяет необходимость вызова скорой помощи.