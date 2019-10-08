Смольный распродает аварийное жилье

Комитет имущественных отношений Петербурга получил полномочия по продаже принадлежащих городу аварийных объектов жилого фонда, не предназначенных для соцнайма. К торгам подготовили 157 помещений в шести домах, сообщает 8 октября пресс-служба КИО.

Помещения расположены в зданиях по адресам: ул. Калинина, д. 18, литера А, ул. Морская, д 14, литера А, и Краснофлотское шоссе, д. 39, литера А, в Ломоносове, ул. Шкапина, д. 42, литера А, и д. 24, литера Б, Южное шоссе, д. 36, литера А, и Санкт-Петербургское шоссе, д. 82а, литера А (Стрельна). Все помещения имеют коммерческое назначение, то есть будут использоваться новыми собственниками по их усмотрению, как для личного проживания, так и для получения прибыли.

Торги будут проводиться онлайн на электронных площадках. Отвечать за реализацию объектов будет подведомственное комитету ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».



