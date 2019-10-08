Бывший техдиректор «Билайна» Владимир Сачков вернулся в РФ после пяти лет удержания в Армении

Петербуржец Владимир Сачков вернулся в Россию после пяти лет удержания в Армении. Бывший технический директор Северо-Западного региона «Билайна» и техдиректор «Арментел» – армянской «дочки» российской компании – во вторник, 8 октября, рассказал «Фонтанке», что позиция армянских властей не выпускать его из страны внезапно изменилась.

Сачков неоднократно пытался выехать из Армении, не имея юридического обременения на присутствие в стране, но каждый раз его не выпускали, в буквальном смысле снимая с самолётов. В июне 2018 года «Фонтанка» рассказывала о попытках топ-менеджера добиться поддержки от президента Владимира Путина. Что произошло сейчас с позицией армянских силовиков, телекомщик не знает.

«Мы как писали запросы раньше, так и продолжали. Видимо, посольство РФ по каким-то своим каналам наконец всех поставило на уши. Адвокат мой прошла по всем ведомствам и лично убедилась, что никаких сюрпризов с выездом на этот раз не будет. Адвокат мой личный, но с самого начала она была мне рекомендована нашим посольством. Ещё предыдущим составом дипмиссии. Что поменялось в позиции армянских правоохранителей, я не знаю. Статус мой по делу остался прежним. Но мне сказали, что моё присутствие больше не нужно», – рассказал Владимир Сачков.

В Армению Сачков приехал работать в структуру «Билайна» в 2009 году. В 2013 он сменил работу и уехал в Белоруссию, где его задержали по запросу Армении. После шести месяцев в белорусском СИЗО технического эксперта выдали Еревану, где он просидел в СИЗО ещё три года. Мужчину обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сачков создал за время работы в Армении нелегальный канал связи, чем причинил ущерб государству на 1,7 млн долларов и ещё на 3,6 млн долларов «Арментелу». Мужчине грозило до 6 лет лишения свободы. В 2017 году после вмешательства МИД РФ Сачкова выпустили под рекордный для Армении залог в 10 млн драм (около $25 тысяч. – Прим.ред.). Россиянин категорически отрицал свою вину, называя себя «заложником», за которого требовали «выкуп».





«Имея на работе годовой бюджет стройки и другой «хрени» на суммы до 100 млн долларов в год и до 1500 человек в подчинении… И я типа занимался фигней всякой! Моя работа постоянно проходила аудит, то есть проверялась, – рассказывал Сачков «Фонтанке» год назад. – Учитывая сплетни, что я то «брат», то «сын», то другой «родственник» бывшего руководства «Арментела», ходило такое мнение, что вот приедет генеральный директор нашей компании с чемоданом денег и урегулирует вопрос. Следствие запрашивало мои доходы в «Арментеле» и выписку по моим счетам. Но у нынешних «обелившихся» не хватило смелости признать, что их действия привели к преследованию предшественников. Они заняли позицию, что суд всех рассудит».

Владимир Сачков остаётся обвиняемым по делу, и он уже успел слетать в Ереван после возвращения в Россию.

«Я же там работал. В частной телеком-компании. А уехал в Россию быстро. Надо было вернуться, закрыть дела. Можно сказать, съездил за вещами, несмотря на то, что родные и друзья крутили у виска. Дальше меня пригласили на работу в публичную компанию, но называть её я не готов. В «Билайн» я не вернусь», – пояснил IT-специалист.

При этом бывший топ-менеджер «Билайна» не связывает перемены в своём деле с появлением новой армянской власти в 2018 году, и не намерен отказываться от требований компенсаций.

«Меня не было пять лет. У меня уже шесть заявлений в ЕСПЧ зарегистрированы на разные действия армянских властей. Давить напрямую на них бесполезно. Они просто не отвечают. С появлением во власти Пашиняна я перемены в своём деле не связываю. Власти там как покрывали друг друга, так и покрывают. Мои проблемы не влияют на его политические очки, поэтому я ему не был интересен», – считает Владимир Сачков.

Сейчас петербуржец занят семьёй. Он пять лет не видел троих своих детей.

«Сейчас я занят только детьми. Я с ними сейчас везде! Я папа и мама одновременно. Маме нужно отдохнуть за эти годы», – рассказал счастливый отец.