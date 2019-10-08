Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.87р
71.24р
15:43 08.10.2019
Расширенный поиск

Общество
08.10.2019 13:45
Печать

Бывший техдиректор «Билайна» Владимир Сачков вернулся в РФ после пяти лет удержания в Армении

Петербуржец Владимир Сачков вернулся в Россию после пяти лет удержания в Армении. Бывший технический директор Северо-Западного региона «Билайна» и техдиректор «Арментел» – армянской «дочки» российской компании – во вторник, 8 октября, рассказал «Фонтанке», что позиция армянских властей не выпускать его из страны внезапно изменилась.

Сачков неоднократно пытался выехать из Армении, не имея юридического обременения на присутствие в стране, но каждый раз его не выпускали, в буквальном смысле снимая с самолётов. В июне 2018 года «Фонтанка» рассказывала о попытках топ-менеджера добиться поддержки от президента Владимира Путина. Что произошло сейчас с позицией армянских силовиков, телекомщик не знает.

«Мы как писали запросы раньше, так и продолжали. Видимо, посольство РФ по каким-то своим каналам наконец всех поставило на уши. Адвокат мой прошла по всем ведомствам и лично убедилась, что никаких сюрпризов с выездом на этот раз не будет. Адвокат мой личный, но с самого начала она была мне рекомендована нашим посольством. Ещё предыдущим составом дипмиссии. Что поменялось в позиции армянских правоохранителей, я не знаю. Статус мой по делу остался прежним. Но мне сказали, что моё присутствие больше не нужно», – рассказал Владимир Сачков.

В Армению Сачков приехал работать в структуру «Билайна» в 2009 году. В 2013 он сменил работу и уехал в Белоруссию, где его задержали по запросу Армении. После шести месяцев в белорусском СИЗО технического эксперта выдали Еревану, где он просидел в СИЗО ещё три года. Мужчину обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сачков создал за время работы в Армении нелегальный канал связи, чем причинил ущерб государству на 1,7 млн долларов и ещё на 3,6 млн долларов «Арментелу». Мужчине грозило до 6 лет лишения свободы. В 2017 году после вмешательства МИД РФ Сачкова выпустили под рекордный для Армении залог в 10 млн драм (около $25 тысяч. – Прим.ред.). Россиянин категорически отрицал свою вину, называя себя «заложником», за которого требовали «выкуп».


«Имея на работе годовой бюджет стройки и другой «хрени» на суммы до 100 млн долларов в год и до 1500 человек в подчинении… И я типа занимался фигней всякой! Моя работа постоянно проходила аудит, то есть проверялась, – рассказывал Сачков «Фонтанке» год назад. – Учитывая сплетни, что я то «брат», то «сын», то другой «родственник» бывшего руководства «Арментела», ходило такое мнение, что вот приедет генеральный директор нашей компании с чемоданом денег и урегулирует вопрос. Следствие запрашивало мои доходы в «Арментеле» и выписку по моим счетам. Но у нынешних «обелившихся» не хватило смелости признать, что их действия привели к преследованию предшественников. Они заняли позицию, что суд всех рассудит».

Владимир Сачков остаётся обвиняемым по делу, и он уже успел слетать в Ереван после возвращения в Россию.

«Я же там работал. В частной телеком-компании. А уехал в Россию быстро. Надо было вернуться, закрыть дела. Можно сказать, съездил за вещами, несмотря на то, что родные и друзья крутили у виска. Дальше меня пригласили на работу в публичную компанию, но называть её я не готов. В «Билайн» я не вернусь», – пояснил IT-специалист.

При этом бывший топ-менеджер «Билайна» не связывает перемены в своём деле с появлением новой армянской власти в 2018 году, и не намерен отказываться от требований компенсаций.

«Меня не было пять лет. У меня уже шесть заявлений в ЕСПЧ зарегистрированы на разные действия армянских властей. Давить напрямую на них бесполезно. Они просто не отвечают. С появлением во власти Пашиняна я перемены в своём деле не связываю. Власти там как покрывали друг друга, так и покрывают. Мои проблемы не влияют на его политические очки, поэтому я ему не был интересен», – считает Владимир Сачков.

Сейчас петербуржец занят семьёй. Он пять лет не видел троих своих детей.

«Сейчас я занят только детьми. Я с ними сейчас везде! Я папа и мама одновременно. Маме нужно отдохнуть за эти годы», – рассказал счастливый отец.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».
      РСТИ (Росстройинвест)
      08.10.2019 10:00

      РСТИ планирует построить самую большую школу в Петербурге

      РСТИ (ГК Росстройинвест) заключила договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на сумму 2,07 млрд.руб. на строительство школы на 1600 мест в зоне Каменка Приморского района.
      предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
      08.10.2019 10:00

      «Открытие Брокер» приглашает на фестиваль «ИнвестФест 2019»

      «Открытие Брокер» объявляет о старте фестиваля «ИнвестФест 2019» — масштабного события для начинающих и опытных инвесторов, которое продлится до 31 октября 2019 года. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках программы лояльности «O. InveStore!».
      «Петербургская Недвижимость»
      07.10.2019 18:10

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 ЖК «Pulse на набережной» в Невском районе. Цены — от 4,45 млн рублей.
      ГК «Ленстройтрест»
      07.10.2019 15:15

      Сбербанк профинансирует проект ГК «Ленстройтрест» на 1 млрд рублей

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ГК «Ленстройтрест» подписали кредитное соглашение на сумму 1, 02 млрд рублей. Заемные средства банка пойдут финансирование строительства жилого квартала «IQ Гатчина» в Ленинградской области.
      ГК «КВС»
      07.10.2019 14:04

      Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

      Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.
      Glorax Development
      07.10.2019 10:41

      Проекты Glorax Development примут участие в конкурсе «Золотой Трезини»

      Жилые комплексы Golden City и «Английская миля» поборются за победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини».
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      07.10.2019 10:22

      «Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в рассрочку без первого взноса*

      Только в октябре в компании действуют особенные условия на покупку машино-мест в жилых комплексах Setl Group: клиенты могут оформить удобную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом. Кроме того, до конца месяца действует скидка 100 тысяч рублей*.
      ГК «Полис Групп»
      04.10.2019 16:52

      Первые очереди ЖК «Полис на Комендантском» - в высокой стадии готовности

      План по строительству 1 очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) уже выполнен на 88%, 2 корпуса (секции №14-17) – на 85%. Дома возводятся с опережением графика.