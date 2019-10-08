Задержанный в Голландии бизнесмен отказался вспоминать в «Бутырке», как заработал 300 млн наличными за особняк на Большой Конюшенной

Следователь попытался выяснить, каким способом скромный петербуржец стал владельцем 2,5 тысяч метров в центре Петербурга. Очная ставка прошла в столичной тюрьме, ввиду того, что фигуранта недавно привез Интерпол. Так тяжба за актив на Большой Конюшенной за семь лет прошла три круга – от низшей инстанции до верховной. Все началось с мизансцены, когда возле ДЛТ из рук в руки передали сумку наличных весом в 30 кг.

По информации «Фонтанки», к полудню 8 октября закончилась очная ставка между бывшим генеральным директором петербургской компании «Транспортные системы» Игорем Сечиным и недавно экстрадированным из Голландии российским предпринимателем Антоном Смирновым. Процедура прошла в столичном следственном изоляторе «Бутырка» по уголовному делу, где фигурирует и эпизод с мошенничеством по завладению зданием на Большой Конюшенной, 9.

В Главном следственном управлении столичного главка, по данным нашего издания, предполагали в том числе выяснить и обстоятельства сделки по особняку на Большой Конюшенной, когда петербуржец Марк Эйдлен расплатился за этот актив со Смирновым. Последний, по версии следствия, неправомерно завладел зданием как раз у ООО «Транспортные системы».

Ранее «Фонтанка» описывала ту оригинальную мизансцену. Согласно допросам, еще в октябре 2011 года Эйдлен передал Смирнову сумку с 315 миллионами рублей весом в 30 кг. Смирнов пересчитывать не стал, все это происходило недалеко от того же дома 9 по Большой Конюшенной, а где владелец салона красоты Эйдлен поднял такую сумму, он пояснить не смог. Впоследствии было возбуждено уголовное дело в Петербурге, а затем присоединено к московскому, где по аналогичным эпизодам проходили одни и те же лица.





Параллельно расследованию уголовного дела, начиная с 2012 года суды Петербурга рассматривают многочисленные споры, связанные с правами на здание. Одни юристы доказывают мнимость сделки Эйдлена и Смирнова, вторые ее реалистичность. За это время оппоненты с разным успехом уже трижды доходили до Верховного суда. Наконец, 30 сентября этого года Верховный суд вновь отказал Эйдлену, что похоже уже на конец судебного марафона.

Что касается показаний арестованного Смирнова, то на очной ставке он так и не захотел раскрывать нюансы покупки особняка в салоне автомашины за баул с деньгами.