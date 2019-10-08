В Бразилии нашли письмо в бутылке. В нём советские моряки рассказывают, как нарушали «сухой закон»

Специалисты World Analytica разыскивают советских моряков, бросивших за борт бутылку близ берегов Гренландии. Двадцать лет спустя их послание нашли в Бразилии и теперь бьются над расшифровкой.

Неизвестных моряков World Analytica объявила в розыск 7 октября. Весточку от них ещё в конце сентября нашла группа бразильцев, отдыхающих на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул. Одна из девушек обратила внимание на бутылку, которую пинал её 10-летний брат. Всмотревшись, внутри увидели бумагу.

«Все были заинтригованы содержанием письма. У каждого были свои предположения, что там: может, это карта сокровищ или любовное письмо», – цитирует бразильянку местное издание GLOBO.

Найти пиратский клад не посчастливилось. Из бутылки достали листок бумаги, но прочесть не смогли. Часть слов не сохранилась, часть оказалась написана на русском. Язык опознали, письмо передали в университет Пелотаса.





Учёные уже определили, что в бутылке была простая, современная бумага – в XIX веке использовали более плотные листы. Исторической ценности находка не представляет, что не делает её менее интересной. Предварительный анализ бразильских специалистов позволил предположить, что послание в бутылке сбросили моряки советского (вероятнее всего, рыболовного) неподалёку от берегов Гренландии примерно в 1990 году.

«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (вероятно, министерство рыбного хозяйства. – Прим. ред.) и правительства настоящими...» – приводит сохранившуюся часть письма World Analytica, уточняя, что очевидно также упоминание «сухого закона» времён Михаила Горбачёва.