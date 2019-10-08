Без ажиотажа. Продажи жилья в новостройках Петербурга за 9 месяцев сократились на 300 тыс. кв. метров

По итогам 9 месяцев 2019 года в Петербурге и пригородной зоне было продано 3,2 млн кв. м жилья в новостройках, что на 300 тыс. кв. м меньше, чем за аналогичный период ажиотажного 2018 года. Об этом «Фонтанке» сообщили 8 октября в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость».

Одной из причин снижения стал обещанный с 1 июля переход на эскроу-счета — именно он подогревал спрос в прошлом году. Но после того, как поправки вступили в силу и ничего фактически не произошло, ажиотаж улегся окончательно. В итоге в III квартале в Петербурге и пригородах продали 1 млн кв. м строящегося жилья, что сопоставимо и с итогами второго квартала — разница составляет менее 100 тыс. кв. м.

– В третьем квартале в Петербурге и пригородной зоне был продан уже ставший традиционным миллион «квадратов», – комментирует Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Если исключить из выборки ажиотажные годы, то такой объем спроса в квартал можно уже считать нормой. В прошлом году из-за ожидания покупателями роста цен в связи с переходом застройщиков на эскроу и из-за реального увеличения стоимости жилья спрос был ажиотажным.

По словам эксперта, обычно высокий интерес у покупателей вызывает выход на рынок новых проектов. Но большинство стартов уже состоялось во втором полугодии 2018 года — первом полугодии 2019 года. В третьем квартале начались продажи жилья в 26 объектах, из них всего 9 новых ЖК, остальные – следующие очереди в строящихся проектах. А в пригородной зоне Ленобласти появился в продаже только один новый жилой комплекс.

Что касается цен, то они медленно, но растут. По итогам третьего квартала средняя цена «квадрата» в масс-маркете выросла на 1,4% в городской черте и на 0,7% в пригородах, а с начала года стоимость увеличилась на 5,8% и на 5,9% соответственно. Теперь она достигла 110,5 тыс. руб. за кв. м в Петербурге и 74,1 тыс. руб. за кв. м в пригородах. По словам Ольги Трошевой, по итогам года вполне можно ожидать роста средних цен в масс-маркете до 8% и объема спроса свыше 4 млн кв. м.