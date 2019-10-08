Банк ВТБ перестал принимать вклады в евро

Вклады в европейской валюте «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый» пропали из линейки продуктов банка ВТБ, как для массовых, так и для премиальных клиентов.

Как сообщили в call-центре банка «Фонтанке», теперь физлицам доступны только накопительные и текущие счета в евро. Комиссия за обслуживание счетов в евро не взимается. Однако по вкладам у клиентов была хоть и символическая, но процентная ставка — 0,01% годовых.

Как ранее писала «Фонтанка», Центральный банк обдумывает введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам. Это окончательно похоронит любые нерублевые депозиты и увеличит объем накоплений в трехлитровых банках и под матрасами.



