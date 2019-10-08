Госдума усиливает наказание за помощь в незаконной миграции

Высший законодательный орган России во втором чтении принял поправки, направленные на усиление ответственности за пособничество нелегальной миграции.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» новым квалифицирующим признаком – совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения», – сообщается 8 октября на сайте Госдумы.

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. Они предусматривают лишение свободы на срок до семи лет и штраф в 500 тысяч рублей или доход осужденного за три года с ограничением свободы до двух лет.

Авторами инициативы стали депутаты Московской городской думы.



