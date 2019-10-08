Легковушки под боком у грузовиков: большие и маленькие устраивают «встречи» у петербургских мостов

Несколько аварий по одному сценарию произошли в Санкт-Петербурге в первой половине дня 8 октября: легковушки оказывались «под боком» у грузовиков. Четыре ДТП с грузовиками из пяти случились в непосредственной близости от рек.

При въезде на мост Александра Невского около 8 часов утра притёрлись «Ауди» и КамАЗ, усилив пробку, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Через пару часов на спуске с Володарского моста на Народную улицу «Форд Фокус», по словам очевидца, протаранил «Газель».





А при съезде с Литейного моста на Пироговскую набережную фура и седан уместились в полтора ряда.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Так же встретились длинномер и «КИА Соренто Прайм» при повороте с Салова на Бухарестскую. Легковушка, как писали в «ДТП и ЧП», «попала под смещение».

Около полудня «Газель» вдавила такси в поребрик на улице Савушкина, около Чёрнореченского моста, сообщает читатель «Фонтанки» Фёдор.