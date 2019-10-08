Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области астрономии и астрофизики. Они помогли понять «место Земли в космосе»

Нобелевская премия по физике 2019 года присуждена «за вклад в наше понимание эволюции вселенной и места Земли в космосе». Учёный Джеймс Пиблз получил награду за открытие в области физической космологии, а Мишель Майор и Дидье Келоз – за открытие экзопланеты, которая находится на орбите звезды солнечного типа.

Об этом 8 сентября на пресс-конференции объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Джеймс Пиблз – уроженец Канады, Мишель Майор и Дидье Келоз – профессора из Швейцарии. Накануне Нобелевскую премию по медицине присудили https://doctorpiter.ru/articles/23016/ ученым Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семензе, которые исследовали, «как клетки ощущают и адаптируются к доступности кислорода».

Церемония награждения лауреатов во всех номинациях пройдет 10 декабря, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, который и заложил традицию. Четыре из пяти премий по девять миллионов шведских крон победителям вручают в Стокгольме, лауреата премии мира традиционно награждают в Осло. В 2018 году было принято решение не присуждать Нобелевку по литературе из-за сексуальных скандалов в Шведской академии и обвинений в том, что имена лауреатов стали известны заранее. Самого значимого автора в литературном мире определили на специально придуманной «альтернативной Нобелевской премии», им стала французская писательница Мариз Конде Произошедшее компенсируют тем, что в 2019 году вручат основную награду дважды.



