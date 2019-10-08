В МО «Остров Декабристов» пришли сотрудники ФСБ

В Петербурге в здание муниципального образования «Остров Декабристов» прибыли сотрудники ФСБ. По предварительной информации, мероприятия связаны с расследованием дела о мошенничестве.

По данным «Фонтанки», следственный комитет расследует дело о мошенничестве в Адмиралтейском районе. Силовики утром 8 октября прибыли по адресам проживания главы совета МО «Остров Декабристов» предыдущего созыва, депутата Владимира Барканова и назначенного им в мае 2019 года и.о. главы местной администрации Сергея Литвинова, а также в здание муниципального образования. Ни один из народных избранников в это время не присутствовал на рабочем месте.

Как сообщил нашему изданию директор МКУ «Декабрист» Сергей Одишария, который в настоящее время находится в здании администрации, сотрудники ФСБ зашли около 10 утра.

«Я в свой кабинет не заходил, потому что он был опечатан», – рассказал Одишария. Он разместился в кабинете отдела благоустройства. Правоохранители попросили его своим ключом открыть дверь в кабинет. Зайдя внутрь, силовики обнаружили в шкафу сейф и вскрыли его. Он оказался пуст.





По словам Одишарии, в его кабинете ранее сейфа не было. В пятницу, 4 октября, покидая рабочее место, директор МКУ запер помещение на ключ. Однако дубликаты всех ключей муниципалитета хранились и в помещении совета МО.

Напомним, в МО «Остров Декабристов» развивается конфликт между новым созывом депутатов и «старой» администрацией. Депутаты 3 октября провели первое заседание, предварительно объявив его закрытым и выгнав за дверь местных жителей. На нем присутствовали шестеро выдвиженцев от «Единой России». Они избрали замглавы совета директора по развитию УК «Возрождение» Ольгу Погосян, хотя устав муниципалитета требует, чтобы в голосовании участвовало не менее двух третей совета. В данном случае необходимый минимум — семеро народных избранников. Также избрали и. о. главы администрации — кандидата-самовыдвиженца Владимира Лузина. Депутаты могут назначать администрацию только из числа действующих сотрудников. Лузин, в свою очередь, был уволен еще в конце сентября.

На следующий день неизвестные в присутствии сотрудников полиции и Погосян вскрыли наружную дверь здания, а также кабинеты муниципалитета, в том числе кабинет Барканова. В этот же день на место прибыл его предшественник Сергей Литвинов, однако попытка переговоров провалилась. Погосян заявила о своем намерении обратиться в прокуратуру.