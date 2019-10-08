На Маршала Тухачевского разверзлась асфальтовая дыра. В подземный мир стремился минивэн

Ремонтом прохудившейся трубы занимаются теплоэнергетики в Красногвардейском районе Петербурга. Асфальт работ не выдержал и разошёлся практически под автомобилем.

О яме во дворе дома №39 по улице Маршала Тухачевского около полудня 8 октября сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованном фото видно, как к провалу задним колесом стремится минивэн с нижегородскими номерами. Своей очереди на соскальзывание ждёт припаркованная перед ним белая легковушка, но её уже спасает эвакуатор.

Работами во дворе занимается бригада «Теплосети Санкт-Петербурга». Во время планового объезда было замечено вытекание горячей воды, к ремонту приступили незамедлительно. Ненадёжный участок меняют с семи часов утра, завершение работ планируется на пять часов вечера. В какой момент разошёлся асфальт – не уточняется. Автомобили успели переставить.



