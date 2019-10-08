ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

ГК «Арсенал недвижимость»

Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».

Этот результат получен в ходе независимого интернет-голосования. В скором времени комиссия от организаторов конкурса посетит ЖК, чтобы дать экспертную оценку комплексу. Церемония награждения, на которой определят победителя в каждой из номинаций, состоится 6 декабря 2019 года.

Жилищный комплекс «Солнечный» соответствует мировым стандартам и выделяется на фоне типовой застройки. Для строительства выбран экологичный материал – кирпич, а стены спроектированы таким образом, что в квартирах круглый год сохраняется комфортная температура. Панорамные террасы из ударопрочного стекла позволяют визуально увеличить пространство. Вдохновением для архитекторов и дизайнеров послужили дома в скандинавском стиле.

Помимо качественных построек, ЖК «Солнечный» может похвастаться и развитой инфраструктурой. Во дворе находятся три детских сада и общеобразовательная школа на 1224 учащихся. Компания ГК «Арсенал недвижимость» придерживается концепции популяризации здорового образа жизни, поэтому на территории ЖК построены баскетбольная и футбольная площадки, стадион, детская игровая зона и спортивные турники. Этот район также отличает удобное расположение: ближайшее метро «Девяткино» находится всего в 5-ти минутах ходьбы от комплекса. В пешей доступности и несколько торговых центров.

Справка о ГК «Арсенал-недвижимость»

ЖК «Солнечный» – застройщик АО «Арсенал-3», проектная декларация на сайте http://soln-kv.ru/dokumentaciya/