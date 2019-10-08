Кремль не получал поздравлений для Путина от Трампа и Зеленского

Вашингтон и Киев, похоже, проигнорировали 67-летие российского лидера. По крайней мере, на утро 8 октября в Кремле поздравлений от Дональда Трампа и Владимира Зеленского не получали.

«До конца дня [7 октября] я не видел среди поступивших посланий [с поздравлениями] каких-либо посланий от Трампа и Зеленского», – заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой. А могут и вообще не поступать», – добавил чиновник.

Отметим, что день рождения Трампа — в середине июня. Поздравлял ли его в этом году российский коллега, пресса не сообщала.





Если звонка или телеграммы из Вашингтона и Киева не последовало, то из Тель-Авива позвонили: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху произнес свои пожелания лично. Так же поступили глава Сербии Александр Вучич, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. В списке поздравляющих также были главы Азербайджана, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Российский лидер, которому исполнилось 67 лет, вчера принимал поздравления, а накануне летал в Туву, чтобы побыть в тишине в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.