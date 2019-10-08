Задержанная на акции Навального петербурженка получит 5,7 тыс. евро компенсации за двойное наказание

Спустя два года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу петербурженки Катерины Корнеевой, которую во время акции протеста в июне 2017-го задержали на Марсовом поле.

«Суд единогласно признает жалобы <...> приемлемыми. Cуд постановил, что имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод. — Прим. ред.), пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с требованием объективной беспристрастности, нарушение статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции (право не быть дважды судимым или наказанным. — Прим. ред.)» – сообщается 8 октября в решении ЕСПЧ в деле «Корнеева против России», опубликованном на официальном сайте.

Корнеева просила выплатить ей 10 тысяч евро и 10500 рублей за привлечение к ответственности по двум статьям Административного кодекса РФ: 19.3 (неповиновение требованию сотрудника полиции) и 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митингов). Суд в Страсбурге удовлетворил ее требования частично, обязав Россию выплатить заявительнице 3,2 тысячи евро за моральный ущерб и еще 2,5 тысячи евро судебных издержек.

Адвокат Корнеевой Александр Передрук в своем Facebook приветствовал решение европейских судей, назвав его «первой победой в ЕСПЧ по разгону акции против коррупции 12 июня 2017 года». «Именно после коммуникации ЕСПЧ жалобы «Корнеева против России» Верховный суд России высказался о проблеме двойного наказания и сейчас уже Европейским судом поставлена точка, хотя в его производстве находится более 100 аналогичных дел. Это наша небольшая победа», – отметил адвокат.

Напомним, что в июне 2017 года в Петербурге прошла не согласованная с властями акция протеста сторонников Алексея Навального. Было задержано 300 человек, среди которых и Корнеева. Как настаивает адвокат, «без объяснения причин она была задержана и доставлена в полицейский участок. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 19.3 (невыполнение законного распоряжения должностного лица в связи с осуществлением его обязанностей) и по ч.5 ст.20.2 Кодекса РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) об административных правонарушениях». Суд признал петербурженку виновной.



